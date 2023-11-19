شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ياسمين عبد العزيز عن موسم الدراما 2024 لأول مرة منذ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة منذ 3 سنوات تغيب النجمة ياسمين عبد العزيز، عن موسم الدراما التليفزيونية المقبل 2024، وذلك بعدما قدمت عددًا من الأعمال الناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان آخرهم مسلسل "ضرب نار" مع زوجها الفنان أحمد العوضى.

وتغيب ياسمين عند الدراما هذا العام لانشغالها بعدد من الأفلام السينمائية، تعمل على تحضيرها في الفترة الحالية، خصوصًا أن ياسمين نجمة شباك وتحصد الملايين عندما تقدم فيلم سينمائيًا مميزًا، حيث تعد إحدى إبرز النجمات اللاتى يدرون الأموال في شباك التذاكر.

يشار إلى أن آخر ما قدمته ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" وقدمت من خلاله دور"مهرة" ولاقى نجاحًا كبيرًا بين الجمهور،"ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.