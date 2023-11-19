3 إطلالات رائعة لـ كارلا حداد في الموسم الثاني من The Stage - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تتألقت الاعلامية اللبنانية كارلا حداد أسبوعياً من خلال تقديمها برنامج The Stage على شاشة الـ LBCI ونجاح البرنامج جعله يستمر لموسم ثان حيث يتم تكريم كل اسبوع شخصية فنية قدمت الكثير من الاعمال للمكتبة الفنية. كارلا من ناحيتها تختار إطلالاتها بعناية وتنوّع بين الكلاسيكي والمودرن وهذا الموسم أطلت في 3 حلقات حتى كتابة هذه السطور ونلاحظ انها اختارت 3 ستايلات مختلفة ففي الحلقة الاولى من الموسم الجديد اختارت فستاناً رائعاً مطرزا بحبو الكريستال من تصميم المصمم عباس حراجلي، في الحلقة الثانية تألقت بكورسية وبنطلون أبيض من العلامة التجاريةBENDY BARKوفي الحلقة الثالثة اختارت فستان كلاسيكي من تصميم روني أبو حمدان.



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