أصالة بفستان غير موفق في "ليلة الدموع".. زحمة تطريزات وأقمشة وأكسسوارات - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية أصالة بحفل "ليلة الدموع" التي أحياها عدد من النجوم أمس ضمن فعاليات وحفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.



واختارت فستانا أبيض اللون لم يحز على اعجاب نقاد الموضة ولا حتى الجمهور اذ ان تصميمه غير متناسقا بين ناحية خامة الصدر الأكمام ذات الطبقات المتعددة والكسرات، ووضعت حزام عريض بأحجار باللون الذهبي وبدت الاطلالة مزحمة وغير مريحة للعين اضافة الى التسريحة الكلاسيكية والمكياج القوي.

وراى البعض ان هذه الاطلالة من الاطلالات التي لم توفق بها أصالة على عكس اطلالات سابقة لها كانت مدروسة أكثر.