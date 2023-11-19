ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري أحمد سعد بعيد ميلاد ابنه أحمد وشارك مجموعة صور تجمعهما على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق مؤثر عبارة عن رسالة له :

" ابني الحبيب الغالي أنا بجد بحبك جدا لانك إنسان جميل

مش لانك الولد الوحيد في حياتي اسمك ذي اسمي

اخدت مني الحلو وتركت الوحش أنا بجد فخور بيك

كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي احمد احمد سعد"

يذكر ان أحمد سعد تزوج 4 مرات: المرة الأولى من شابة من خارج الوسط الفني وأنجب منها ابن وابنة ثم ارتبط بالممثلة ريم البارودي لشهر واحد، وبعدها بالفنانة سمية الخشاب، تم ارتبط بمصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي أنجب منها طفلين قبل ان ينفصلا.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنه ويوجه له رسالة مؤثرة - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.