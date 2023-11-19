ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور حوالي 22 عاما على عرض المسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي"، كشف مخرج المسلسل محمد النقلي سر لا يعرفه كثر عن العمل وذلك في تصريحات تلفزيونية. وقال المخرج انه تلقى رسالة من وزير التربية والتعليم المصري طلب فيها تغيير نهاية العمل : " بعد ما خلصنا المسلسل جالنا جواب من الأسرة والمرأة بيقولولنا غيروا نهاية المسلسل وخلوا البطل بيحلم، يقع من على الكنبة كأن كل اللي عاشه حلم، إحنا كنا خلصنا المسلسل وسلمنا الـ30 حلقة بس الورقة دي كانت جاية من ناحية الوزير وعملت مشكلة". وتابع: "اجتمعنا وقولنا لا يمكن نخليه بيحلم لأننا كده هنكون بنضحك على الناس طول الـ30 حلقة، فكرنا وقررنا نعمل مشهد نزلنا صورناه مخصوص في محل الأقمشة وأستاذ نور دخل على مصطفى شعبان وفضل يقوله نصايح".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 22 عاماً على عرضه.. مخرج "عائلة الحاج متولي" يكشف سراً حول نهاية المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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