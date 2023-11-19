سلوى عثمان تروي تفاصيل آخر أيام والدها الراحل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي،ووصيته لها

وقالت عثمان إن والدها أصيب بجلطة منذ سنتين،وتم إيقاف الجلطة في المستشفى ،لكنها تركت بعض الآثار الجانبية في قدمه ويده.

عثمان محمد على وابنته سلوى

واستكملت حديثها خلال استضافتها ببرنامج الستات "ما يعرفون يكدبوا" المذاع على قناة سي بي سي،يوم السبت،أنه مع الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي تحسنت حالته،مشيرة إلي أنه كان في آخر أيامه يعيش في مدينة الإسكندرية.

وأضافت إلي أنه منذ 25يوماً،أصيب بجلطة بشكل مضاعف،موضحة أخر كلماته إليها ،إذ أوصاها على نفسها قائلة:" لقيته بيقولي خالي بالك من نفسك يا سلوي وكأنه بيودعني.

وأوضحت أن والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي ،عمل بنفسه صدقة جارية قبل وفاته،إذ سجل القرآن الكريم بصوته لغير الناطقين باللغة العريبة،مشيرة إلي أن والدها كانا أستاذًا في اللغة العربية.

ويذكر أن رحل فراق عالمنا النجم الكبير عثمان محمد على اليوم الأحد، عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك إثر إصابته بجلطة في المخ، حيث تدهورت صحته في الفترة الأخيرة ، من هنا تستعرض "بوابة الخليج 365 الإلكترونية" رحلته الفنية والشخصية.

عثمان محمد على من مواليد 13 ابريل 1935، بدأ حياته المهنية بـ تصحيح اللغة العربية والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل موظف بأحد البنوك بمحافظة الإسكندرية، حتى فتح له أبواب القدر باب الفن ، وبدأ من خلال مشاركته في المسلسلات الإذاعية في الإسكندرية، وكان أول مسلسل إذاعي شارك فيه كان" حب وإلهام" الذي عرض في عام 1954، ثم تلاه العديد من المسلسلات مثل مسلسل للحب رأي آخر ، ومسلسل مهاجر إلى الصمت، والفنان والوهم" وغيرهم من المسلسلات الإذاعية المبدعة.

كما شارك في الكثير من الأعمال الدرامية التاريخية مثل مسلسل رأفت الهجان، كما شارك في مسلسل حارة المحروسة ، لن أعيش في جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكراً، عائلة الحاج متولي ، يتربى في عزو، الإمام الشافعي.

ومن جانب السينما شارك الفنان الراحل عثمان محمد علي في فيلم ثمن الغربة، امرأتان وجل، شبكة الموت، اليوم المشهود، مهمة في تل أبيب ، أقوي الرجال، لية يا دنيا، أشغال شاقة ، 48 ساعة في إسرائيل، أمن دولة ،أبناء الشيطان " وكان أآخر أعماله السينمائية فيلم الجريمة تدق الباب، في عام 2001، ثم أبتعد بشكل نهائي عن السينما.

وأصيب الفنان الكبير عثمان محمد علي بجلطة في المخ، وسقط بشكل مفاجئ أثناء تصويره مسلسل "بابلو"ومن هنا وقرر أن يبتعد عن الوسط الفني تمامًا ، وكأن آخر أعماله مسلسل" حي السيدة زينب "بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر ،لبني ونس، محمود عبد المغني، أشرف عبد الغفور، وعدد كبير من النجوم الشباب، العمل كان من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتم عرضها على شاشات التلفزيون في رمضان 2022.