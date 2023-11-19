شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "شماريخ" فى دور العرض 14 ديسمبر وإهدائه للراحل مصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فيلم "شماريخ" للنجمين أسر ياسين وأمينة خليل في دور العرض السينمائي بمصر يوم 14 ديسمبر المقبل، وذلك بعد مشاركته وعرضه العالمى الأول يوم 1 ديسمبر بمهرجان البحر الأحمر السينمائى، وقرر صناع الفيلم إهداء العمل الى الفنان الراحل مصطفى درويش الذى توفى خلال فترة تصوير الفيلم بعدما انتهى من معظم مشاهده- حسبما أعلن مخرج العمل عمرو سلامة.



شماريخ

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

ورحل الفنان مصطفى درويش عن عالمنا في الأول من مايو الماضى أثر سكتة قلبية مفاجئة، يعد فيلم "شماريخ" الظهور الثانى له على الشاشة الصغيرة بعد وفاته، حيث عرض له مؤخراً فيلم "خمس جولات" حيث شارك في بطولته إلى جانب آدم شرقاوي، نور النبوي، ماجد المصرى، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

وفى سياق آخر يواصل آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.

وتعاقد آسر ياسين مؤخراً على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الساعة 5" مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير حسب الموعد الذى حدده القائمون على المسلسل.