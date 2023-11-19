“جذورنا مشتركة”.. نجوم الخليج يحتفلون باليوم الوطني العُماني الـ53

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّم عدد من الفنانين الخليجيين عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بالتهاني إلى سلطنة عُمان بمناسبة يومها الوطني الثالث والخمسين.

وقال الفنان الإماراتي حسين الجسمي: “أخوّتنا مع سلطنة عمان تاريخية، وجذورنا مشتركة، ونمضي إلى المستقبل بخطى راسخة كل عام وأنتم أعز وأقرب وبكل خير بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد”.

وكتبت الفنانة نوال الكويتية: “كل عام وسلطنة عمان شعبًا وقيادة بألف خير أدام الله عليكم اﻷمن واﻷمان”.

وكتب الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله: “كل عام وسلطنة عمان الحبيبة بألف خير أدام الله الأمن والأمان على هذه الأرض الطيّبة”.

وغرّد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد: “كل عام وسلطنة عمان الحبيبة بخير وتقدم وازدهار وأمن وأمان”.

ودوّن الفنان القطري فهد الكبيسي: “أهنئ كل الأحبة في سلطنة عمان الحبيبة بمناسبة العيد الوطني 53 المجيد وكل عام وعمان الغالية قيادة وشعباً بألف خير”.

وشاركت الفنانة اليمنية الحاصلة أيضاً على الجنسية الإماراتية بلقيس فتحي، فيديو باركت فيه للعمانيين باليوم الوطني، متمنيةً لهم دوام النجاح في جميع المجالات، مضيفةً: “أموت عليكم وانتم عارفين”.