منتج “ع الزيرز” عن خلافه مع نيللي كريم: “اللي معاه إثبات يطلعه ويوريني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى المنتج جمال العدل، كل الاخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات مع الفنانة نيللي كريم، بعد عرض فيلم “ع الزيرو”.

وقال العدل في تصريحات إعلامية: “نيللي فنانة كبيرة ومفيش أي خلاف بيني وبينها نهائي، لو حد عنده حاجة يطلعها ويورينا”.

وأضاف أنه عقب التعاقد بين شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل غروب، كانت هناك خطة لدينا لتكون المسلسلات التي سيتم إنتاجها عبارة 15 حلقة فقط.

وتابع: “يسرا رفضت فكرة المسلسلات المكونة من 15 حلقة ونيللي كمان رفضت وبعدين وافقت على العمل، مضيفًا: “أجر الفنان في المسلسل 30 حلقة بيكون أعلى من المسلسل أبو 15 حلقة”.

وأكمل: “الأخبار اللي بتنتشر عن وجود أي خلافات مع نيللي غير صحيحة، وإحنا بيكون في تواصل بينا بصورة مستمرة، والعمل بينا لم ينته”.

يذكر أن نيللي كريم بدأت جلسات التحضير لمسلسلها الجديد “فراولة” الذي تُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل، استعداداً للبدء بالتصوير مطلع العام المقبل.

والمسلسل مكوّن من 15 حلقة وتعود به نيللي إلى الكوميديا، بعد غياب سنوات منذ أن قدّمت مسلسل “بـ100 وش” مع الفنان آسر ياسين.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد أعلنت عن بدء التصوير في شهر كانون الثاني (يناير) من العام المُقبل، وذلك حتى الانتهاء من كتابة العمل والتعاقد مع باقي الممثلين.

وكانت الفنانة نيللي كريم قد كشفت في وقتٍ سابق أنها ستعود إلى الكوميديا في موسم رمضان 2023، لا سيما أنها قدّمت في الموسمين الماضيين، تجربتين دراميتين جادتين، هما “عملة نادرة” و”فاتن أمل حربي”، قائلةً: “الدراما تعبتني نفسياً، وقلت أقدم كوميديا بقى”.