يسرا تغيب عن دراما رمضان.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتخذت الفنانة المصرية يسرا قراراً جديداً بشأن مشاركتها في موسم رمضان المقبل، حيث قررت أن تغيب عن موسم دراما رمضان المقبل 2024 وعدم تقديم أي عمل درامي.

وكشف مصدر مقرب من يسرا أن اعتذارها جاء رغبة منها في الراحة هذا العام بعدما حافظت على تواجدها في دراما رمضان منذ عام 2020.

يذكر أن يسرا قدمت خلال الأربع سنوات الماضية مسلسلات “خيانة عهد”، “حرب أهلية”، “أحلام سعيدة” و”1000 حمدلله على السلامة”، منذ عام 2020 وحتى عام 2023 على التوالي.

من ناحية أخرى كانت يسرا قد علقت على اعتذار المنتج جمال العدل، بعدما قدم اعتذارًا رسميًا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية، وذلك لغضبها منه بسبب تصريحاته عن مسلسلها الأخير “1000 حمد الله على السلامة”.

وأعادت يسرا نشر اعتذار العدل، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على “إنستغرام”، وعلقت: “ربنا يديم المحبة بينا”.