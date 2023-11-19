فنانة قديرة تنضم إلى أحمد السقا في رمضان المقبل.. فمن هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت الفنانة الكبيرة ميمي جمال إلى فريق عمل مسلسل “العتاولة” الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وطارق لطفي، ويخوضان به سباق الدراما الرمضاني المقبل، بجانب كوكبة كبيرة من النجوم.

وتدور أحداث مسلسل “العتاولة” في إطار اجتماعي شعبي، من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد موسي.

يذكر أن ميمي جمال تشارك في دراما رمضان 2024 أيضاً في الجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد”، وهو يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد ميمي فيه دور حماة دينا الشربيني، وتمر بالعديد من الأزمات والمواقف الصعب منها والكوميدي أيضاً.

ويشارك في بطولة “كامل العدد 2” كل من: شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبدة، جيهان الشماشرجي أحمد جمال سعيد، من إخراج خالد الحلفاوي، وتم عرض الجزء الأول في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

وكانت ميمي جمال قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بأكثر من عمل فني، أبرزها “علاقة مشروعة” مع ياسر جلال وداليا مصطفي ومي عمر، تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

كما شاركت في مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة” من بطولة يسرا، وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.