محمد ممدوح يعتذر عن “إجازة وضع”.. والسبب “هيروشيما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذر الفنان محمد ممدوح الشهير بـ”تايسون” عن المشاركة في مسلسل “إجازة وضع” الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور ويعرض في رمضان المقبل، وذلك بسبب تعاقده على بطولة فيلم جديد بعنوان “هيروشيما” حيث بدأ في جلسات التحضير استعداداً لبدء التصوير مع بداية شهر “كانون الثاني (يناير) المقبل لينافس به خلال ماراثون عيد الفطر المقبل 2024.

وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للفيلم أن ممدوح بدأ في الجلسات التحضيرية للفيلم مع المؤلف أيمن بهجت قمر، وذلك لاستكمال باقي فريق، حيث يتم التفاوض حالياً مع المخرج خالد مرعي، لقيادة العمل.

يذكر أنه يعرض حالياً لمحمد ممدوح فيلم “وش في وش”، من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي، ويشاركه البطولة كل من أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أحمد خالد صالح، كما ينتظر عرض فيلم “شقو”، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، وهو من إخراج كريم السبكي، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل.