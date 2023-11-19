بالصور – تكريم روجينا في “مهرجان الباطنة السينمائي” بسلطنة عُمان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرم مهرجان الباطنة السينمائي الدولي بالعاصمة العمانية مسقط الفنانة روجينا، عن مجمل أعمالها.

ونشرت روجينا على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور، وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله والشكر لله تكريمي في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي في مسقط”.

من ناحية أخرى، أعلنت روجينا مشاركتها في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، بمسلسل “سر إلهي” من تأليف أيمن الشايب وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث بدات جلسات التحضير للعمل مع مؤلف العمل وتجري شركة الإنتاج باقي التعاقدات مع أبطال العمل استعداداً لبدء التصوير بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويعتبر “سر إلهي” هو التعاون الثالث لروجينا مع المخرج رؤوف عبد العزيز بعد نجاح مسلسل “انحراف” في رمضان 2022 ومسلسلها الأخير “ستهم” في الموسم الماضي اللذين قدمتهما معه.

وكانت روجينا قد صرحت بأنها ستخوض دراما رمضان المقبل بعمل سيلقى إعجاب الجمهور وشخصية درامية وإنسانية جدًّا مفاجأة للجميع.

يذكر أن روجينا شاركت مع جمعية الهلال الأحمر في تعبئة صناديق الغذاء لصالح فلسطين ونشرت صورًا عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت عليها بقولها: “كل الشكر والتقدير لجمعية الهلال الأحمر المصري، شكرًا لكل المتطوعين في هذا العمل الإنساني، معا لنصرة القضية الفلسطينية، معا لنصرة أهل غزة”.