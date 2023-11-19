باسم يوسف يفاجئ الجمهور ويرقص الدبكة الفلسطينية على المسرح في سيدني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تقديمه عرضه الكوميدي في مدينة سيدني الاسترالية، فاجأ الإعلامي الساخر باسم يوسف جمهوره، بتقديم فرقة الدبكة الفلسطينية ومشاركتهم الرقصة الشهيرة على المسرح.

وقبل دخول الفرقة وجه باسم يوسف حديثه للجمهور وطالبهم بإخراج هواتفهم وتصوير هذا الجزء بالفيديو ونشره على كل صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي لينتشر على أوسع نطاق، وفور دخول الفرقة بدأت رقصة الدبكة الفلسطينية الشهيرة على أنغام أغنية “دمي فلسطيني، ليقوم باسم بالانضمام إلى صف الفرقة والرقص معهم، ومشاركته حركاتهم وسط هتافات وتصفبق الجمهور الحاضر في المسرح.

وكان باسم يوسف خلال لقائه في بودكاست It’s Alot، قد كذّب كل ما جاء في الفيديو المنتشر للممرضة التي ادّعت تواجدها في مستشفى الشفاء، والذي قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال باسم تعليقاً على فيديو الممرضة: “خلفية الفيديو أصوات انفجارات مزيّفة، وكل ما حولها نظيف وقفّازاتها كذلك، هل أنتم بائسون الى هذه الدرجة؟ ممرضة مزيّفة! هذا الفيديو المزيّف انتشر على العديد من الحسابات الرسمية الإسرائيلية”.

وأضاف: “حتى وإن كان ما يقال في الفيديو صحيحاً، وهذا غير صحيح، وإن كانت أيضاً داعش هي المتواجدة في المستشفى، هذا لا يبرر قصف المستشفى ولا حتى المدنيين… مشكلتي هي أنه منذ عام 1948، أميركا أعطت لإسرائيل 370 مليار دولار، من أموال دافعي الضرائب، وكل هذا وليس لديك القوة العسكرية لتتدخل من دون قتل كل هؤلاء الأبرياء! إذاً أنت لا تقوم بعملك كما يجب”.