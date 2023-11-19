ميرنا وليد - بيروت - خرجت مايا أبو الحسن، الوصيفة الاولى بملكة جمال لبنان 2022 عن صمتها بعد انتهاء حفل ملكة جمال الكون الذي انتهى بتحقيق ملكة جمال نيكاراغوا اللقب. وكان اللبنانيون وكذلك مايا يتأملون بتحقيقها مركزاً متقدماً في المسابقة الا ان ذلك لم يحصل واشارت مايا ان الدعم الذي تحصل عليه رغم النتيجة التي لم تأتي كما ارادتها وهذا الامر يسعدها كثيرا ويفرحها.

وتابعت مشيرة الى ان اخبرت الجميع عن بلدها الجميل لبنان وان المتسابقات عبرن عن حماستهن لزيارتها قريباً في لبنان.

وفي النهاية شكرت الجميع على محبتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ مايا أبو الحسن بعد حفل ملكة جمال الكون: لم أحقق مركزاً لبلدي لكن..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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