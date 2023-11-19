خاص – نجلاء بدر تتحدث عن العمل مع حنان مطاوع .. وهذا ما قالته عن الظهور بدون ماكياج

ميرنا وليد - بيروت - حالة من الوهج الفني تعيشه وخاصةً بعد النجاح الساحق الذي حققته من خلال دورها في مسلسل "صوت وصورة" والذي يُعرض حالياً، فلقد تلقت عليه إشادات واسعة ليس فقط من الجمهور ولكن من زملائها في الوسط الفني، والذين أكدوا على إبداعها وجرأتها في الوقت نفسه في تقديم دور أم لشابين، فضلاً عن إمكانياتها وقدراتها في تجسيد الدور بنجاح، فلقد أظهرت كل عوامل الخبرة على الشاشة، فخرج أداؤها يحمل الكثير من الرصانة والنضج أو مثلما كتب المتابعون " بتمثل بمزاج كبير"، وهناك من قال "أداء ثابت مليء بالمشاعر يلمس القلوب"، إنها الممثلة نجلاء بدر، وكان لموقع "الفن" معها هذا الحوار حول تفاصيل تحضيراتها للدور، واختيارها لأدوارها وغيرها من الأمور:

ما الذي جذبك في البداية لمسلسل "صوت وصورة"؟

القصة المميزة، فالمسلسل يناقش عيوب السوشيال ميديا وما تستطيع فعله من تدمير وتضليل للواقع، فالقصة إنسانية وتُسلّط الضوء على مشكلة كبيرة نواجهها في المجتمع في الوقت الحالي، وأيضًا فريق العمل الرائع الذي استمتعت بكل أجواء التصوير معه.

وماذا عن النجاح الذي حققه المسلسل أثناء عرضه هل كان متوقعًا؟

سعيدة جدًا بالنجاح وبردود أفعال الجمهور حول المسلسل وتعليقاتهم بعد كل حلقة، أعتقد أنه لمس قلوبهم فتأثّروا بما شاهدوه من قصة وإخراج مميزين وأيضًا لأنه يضم مجموعة مميزة من الممثلين، والحقيقة أنه في واقع الأمر كانت الأحداث العامة تُشعرنا بالضيق لذا لم نتوقع هذه الإشادات الواسعة التي فاجأتنا جميعًا، وتأثُّر الجمهور بالمسلسل أشعرني بسعادة بالغة.

كم من الوقت استغرق تحضير المسلسل؟

لقد انتهيت من تصوير دوري في المسلسل بعد حوالى ثلاثة شهور من العمل والتحضيرات، وهذا النجاح الذي لاقيناه، الحمدلله، استحق هذا التعب.

حدثينا عن كواليس العمل؟

الكواليس كانت رائعة، وكل زملائي ناضجين فنيًا، وكان التعاون الأول بيني وبين حنان مطاوع وكنا سعداء للغاية لأنه تربطنا علاقة صداقة أسرية منذ زمن، أما مراد مكرم فلقد عملنا أكثر من مرة مع بعضنا وحاولنا تطوير الأداء ليخرج للجمهور بشكل مختلف عما كنا في السابق، وسعدت كثيراً بوجود وليد فواز وصدقي صخر، العمل كان جماعيًا وكلنا لدينا طاقة حب للفن، لذا أجواء التصوير كانت رائعة.

جزء كبير من نجاح العمل في يد المخرج، لذا حدثينا عن علاقتك بمحمود عبد التواب كمخرج؟

لقد استمتعت بالعمل مع محمود بشكل كبير، فهو بالفعل مخرج مميز ومحترف ولديه قدرات تجعل من المسلسل ناجحًا، وبالطبع العلاقة الودية بين المخرج والممثلين تعطي أريحية وتضفي أجواء رائعة في موقع التصوير.

بمناسبة السوشيال ميديا، كيف تتعاملين مع موضة "التريند" وتعليقات الناس حول كل شيء والذكاء الاصطناعي الذي انتشر في الفترة الأخيرة؟

عادة لا أهتم بما يدور على السوشيال ميديا، وقتي لا يسمح بذلك فاهتماماتي تنصب حول عملي وعائلتي وهم أولى بذلك، ولا يجب أن يلتفت الناس لغير ذلك، فلو ركزنا مع "التريند" لن نخرج من منازلنا ولن نتقدم خطوة.

أما عن الذكاء الاصطناعي فبالطبع يُمثل خطراً كبيراً، وأعتقد أنه يجب سنّ القوانين التي تحدّ من استخدامه حتى لا ينتهي الأمر بشكل سيّئ.

هل ترين نجلاء الآن أكثر نضجًا في اختيار أدوارها؟

بالفعل، وهذا بفضل عامل الخبرة الذي يأتي بعد سنوات، لذا أشعر أنني أكثر نضجًا وجرأة في اختيار الأدوار عما كنت في الماضي.

وأيضًا ظهورك بدون ماكياج هل يعتبر جرأة؟

أعتبر نفسي من مدرسة الواقعية، لذا أحب الظهور من دون ماكياج، بشكل طبيعي بشعر مبعثر وهالات سوداء، هكذا أتوحد مع الشخصية فتظهر على الشاشة طبيعية وتجعل المشاهد يتفاعل مع كل تفاصيلها وأزماتها.

في "صوت وصورة" قدمت دور الأم ببراعة، كيف استطعت فعل ذلك؟

حاولت الدخول في الشخصية والتوحد معها، أحب لعب دور الأم في الدراما، وفي هذا المسلسل كان فرصة للظهور بشكل مختلف، فشخصية نيرمين هي الزوجة والأم التي تحاول الدفاع عن بيتها وزوجها المتهم في قضية تحرش، والدور فيه تفاصيل كثيرة أضافت لي فنيًا بشكل كبير، كل دور يُدخلني في عوالم جديدة.

وما رأيك في انتشار الأعمال التي تهتم بالقضايا الإنسانية؟

نحن نحتاج لمثل هذه الأعمال التي تُعبر عما يحدث حولنا في المجتمع، إنه واقعنا الذي يجب مناقشته ومعالجة قضاياه، وهو ما يلمس قلوب الجماهير ويعيد وهج الدراما المصرية.

وهل ترين أن هناك أزمات تواجه الفن المصري؟

لدينا بعض الأخطاء التي يجب معالجتها، ولو لم يكن لدينا خلل في المنظومة لما توجه البعض إلى الخارج للعمل في دول أخرى، يجب استثمار كل هذا الجهد هنا حتى نعيد تألق الفن المصري.

انتشرت الأعمال ذات الحلقات القصيرة فما رأيك بها؟

أعتقد أنها مناسبة خاصًة خارج السباق الرمضاني، فالحياة أصبحت سريعة والجمهور لا يحبذ "المط" في الأحداث، كما أنني أراها تعطي القصة حقها وتعطينا مساحة أكبر للتمثيل.

وهل ننتظر أدواراً جديدة لنجلاء بدر؟

عُرض علي عملان خارج شهر رمضان، ولكني أشعر بالإرهاق في الوقت الحالي بعد التصوير المتواصل في "صوت وصورة" لثلاثة أشهر، لذلك أعتقد إنني سأكون في إجازة لبعض الوقت.

ماذا عن تواجدك في عمل في شهر رمضان؟

حتى الآن لم يتم إرسال أي عرض رسمي وكلها عروض شفهية، رغم أنني أحب التواجد في شهر رمضان، لما فيه قرب من الجمهور العربي الذي يجتمع حول التلفزيون لمشاهدة الأعمال في تلك الفترة.