هيا الشعيبي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، والدها الراحل بمنشور على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي مشيرة الى انه على الرغم من مرور فترة على وفاته لكنها لا تستطيع التوقف عن البكاء كلما تذكرته.



ونشرت هيا الشعيبي صورة لوالدها الراحل وعلقت عليها قائلة: "بس من بعدك ماكو شي يسوي يا يبا يا أطيب قلب علي وأحن قلب علي حتى حبك وقلبي مو راضي يوقف وكل ما أشوفك ما أقدر أمسك نفسي يا يبا من بعدك خلاص أحبك يا أعظم أبو بالعالم الله يرحمك".