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ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للممثل المصري أحمد حلمي وزوجته الممثلة المصرية منى زكي من يوم زفافهما، وبدا حلمي وهو يرتدي بدلة الزفاف، أما منى فظهرت بفستان أبيض طويل.
وكانت منى قد إعترفت سابقاً خلال مقابلة تلفزيونية أنها مزقت صور زفافها من أحمد، لان شكلها لم يعجبها، وذلك لأن جسدها كان مليئاً بالكدمات بسبب مشاهد العنف بفيلم "مافيا"، مع الممثل المصري أحمد السقا.
يُذكر أن الثنائي تزوج عام 2002، وأنجبت منى بعد عام إبنتهما "لي لي"، وفي عام 2014 أنجبت إبنهما الثاني "سليم"، ثم رزقا بإبنهما الثالث "يونس" في عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادهما.. صورة نادرة من زفاف أحمد حلمي ومنى زكي بعد أن مُزّقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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