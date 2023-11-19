قصور الثقافة تطلق فعاليات البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"

ياسر رشاد - القاهرة -

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، السبت، فعاليات البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي" والذي يقام بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا من خلال كلية الدفاع الوطني، وتنظمه الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، للعاملين بالهيئة والأقاليم والفروع الثقافية التابعة، في الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.

أشارت رئيس الإدارة المركزية للتدريب أن البرنامج يحمل في طياته قضايا متنوعة وثرية يلقيها نخبة من المتخصصين في مجال الاستراتيجية والأمن القومي المصري والعربي، متضمنا التخطيط الاستراتيجي القومي وعلاقته بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، والتطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني، والأساليب المستخدمة في حروب الجيل الرابع وغيرها من الموضوعات الثرية التي تهدف في مقامها الأول للتصدي للفكر المتطرف ونبذ ثقافة العنف وتزويد المشاركين بالمعلومات كافة في هذا الصدد.

وعقدت أولى محاضرات البرنامج للواء أركان حرب ممدوح الجزار تناول بها مفهوم الدولة والبحث في تحديد أصل نشأتها وأساس السلطة فيها؛ موضحا أن الدولة حقيقة سياسية؛ لأن المجتمع الدولي يتكون أساسا من وحدات سياسية يحمل كل منها لقب دولة، وللدولة أيضا مفهوم قانوني يقصد به ابتكار أداة ملائمة لتنظيم العلاقات على أساس من العدالة والمساواة.

فيما أكد اللواء الدكتور أسامة الجمال في ثاني محاضرات اليوم الأول من البرنامج أن الإنسان أصبح مطالبا في الوقت الراهن ببذل الجهد للحصول على الحقائق نتيجة فيض الشائعات المغرضة، وتعدد المصادر وعدم دقتها.