سلوي عثمان في قائمة أبطال حق عرب لـ أحمد العوضي

ياسر رشاد - القاهرة - انضمت النجمة سلوي عثمان إلي فريق قائمة "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي،وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن المفترض أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وقد تعاقدت النجمة قبل رحيل والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي بأيام قليلة.

ويذكر أن رحل عن عالمنا الفنان الكبيرعثمان محمد علي ، يوم 12من نوفمبر الجاري ، إثر إصابته بجلطة في المخ .

سلوي عثمان ووالدها الفنان الراحل عثمان محمد علي

ومن المعروف أن تشارك النجمة الكبيرة سلوي عثمان في أكثر من عمل، إذ تصوير الفنانة الكبيرة عدد من الأعمال الدرامية، الذي من المفترض عرضها قربيا على شاشات التلفزيون.

مسلسل" الوصفة السحرية" لزواج ناحج"

وكشفت الفنانة القديرة سلوي عثمان ملامح شخصيتها في المسلسل الجديد "والصفة السحرية لزواج ناجح"، ومن المقرر عرضه في خلال الماراثون الرمضاني القادم لعام 2024.

وقالت سلوي عثمان أنها تجسد دور والدة النجمة بسمة داود، وحماة النجم إسلام جمال خلال أحداث العمل، ويحدث مشاكل عديدة بين النجمة بسمة داود وإسلام خلال الأحداث.

سلوي عثمان

مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح"يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ويذكر أن تشارك الفنانة سلوى عثمان في كثير من الأعمال الفنية، منها مسلسل ورق التوت، ومسلسل نعمة الأفوكاتو، بالإضافة إلى مسلسل نصفي الثاني بطولة الفنان علي ربيع.

سلوي عثمان

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وتشارك الفنانة سلوي عثمان في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة النجمة مي عمر، إذ تظهر خلال الأحداث بزوجه مطلقة ولديها ثلاث أبناء.

ومن المقرر عرض مسلسل نعمة الأفاكاتو خلال السباق الرمضاني 2024، حيث تدور أحداث العمل الفني في إطار دراما اجتماعية شعبية، حيث يضم العمل العديد من الفنانين أبرزهم: أروى جودة، عماد زيادة، كمال أبو رية، أحمد زاهر، سلوى عثمان، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد.

ويذكر أن شاركت الفنانة القديرة في مسلسل "ورقة التوت" تدور أحداث العمل الفني في إطار اجتماعي، حيث يتناول المسلسل كثيرا من المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب منها: عملية الختان، والمشاكل الطبقية، والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجهل والاضطراب النفسي.

ويضم العمل الفني مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم: ثراء جبيل، أسماء جلا، سلوى عثمان، طارق عبيد، مصطفى منصور والعمل من بطولة الفنان شريف سلامة، ويعرض حاليًا على شاشة قناة CBC.

بنذة عن سلوي عثمان

هي أبنة الفنان عثمان محمد علي. تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. دخلت في المجال الفني والسينمائي عام 1978، وعملت في الإذاعة والسينما والمسرح، والتلفزيون، اشتهرت بأدوار الأم.