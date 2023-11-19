إيرادات السبت.. "بلوموندو" الأول و"سكر" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 18 منافسة بين 10 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، سكر، بيت الروبي، البعبع، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 549 ألفا و579 جنيها، وزعت على النحو التالي:

بلوموندو

احتل المركز الأول في قائمة شباك التذاكر، فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 272 ألفا و128 جنيها.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

فوي فوي فوي

واحتل المركز الثاني فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 107 آلاف و422 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

وش في وش

وجاء في المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 89 ألفا و493 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وحصل على المركز الرابع فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 69 ألفا و127 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

الخميس اللي جاي

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 41 ألفا و403 جنيهات.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

حسن المصري

احتل المركز السادس فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه46 آلاف و753 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

أولاد حريم كريم

وفي المركز السابع جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 3 آلاف و447 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

بيت الروبي

وفي المركز الثامن يأتي فيلم "بيت الروبي" محققا 2406 جنيهات.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

البعبع

وجاء في المركز التاسع فيلم "البعبع" والذي حقق 2551 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

سكر

أما المركز العاشر فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 1549 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.