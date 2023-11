شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يتعرض لانتقادات بسبب بريتنى سبيرز.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الممثل العالمى براد بيت لانتقادات بسبب خططه لتحويل مذكرات المغنية العالمية بريتني سبيرز الجديدة إلى فيلم وثائقى، ذلك بعد أن أصدرت سبيرز كتابها "The Woman In Me" الشهر الماضي، والذي ناقشت فيه بصراحة حياتها المهنية وعلاقاتها وصاياها على مدى 13 عامًا وتجاربها الشخصية.

كما احتوى الكتاب على عدد من الاكتشافات الجديرة بالملاحظة حول حياتها الشخصية، بما في ذلك أنها أجرت عملية إجهاض أثناء مواعدتها جاستن تيمبرليك، وباع الكتاب أكثر من مليون نسخة في أسبوعه الأول.



براد بيت وبريتنى سبيرز

ووفقا لتقارير PageSix، فإن بيت هو من بين المشاهير البارزين الذين يسعون للحصول على فرصة لتحويل قصة سبيرز إلى فيلم، وبحسب ما ورد كانت ريس ويذرسبون مهتمة أيضًا، وفقًا للمصادر، ونفت الممثلة مارجوت روبي منذ ذلك الحين اهتمامها بالعمل.

ومع ذلك، فإن محاولة بيت الواضحة لتكييف الكتاب مع شركته Plan B Entertainment، تعرضت لانتقادات عبر الإنترنت، حيث أشار البعض إلى أنها ستكون نفاقًا.

في الواقع، كانت الشركة تسعى وراء العديد من الأفلام في عام 2022 التي تناولت مواضيع تتعلق بإساءة معاملة النساء، بما في ذلك فيلم Women Talking وShe Saad وفيلم السيرة الذاتية لمارلين مونرو Blonde.

ورداً على الأخبار، غرد أحد المعجبين قائلاً: "براد بيت إن الأفلام التي تتناول السيرة الذاتية للنساء اللاتي تعرضن لسوء المعاملة ليست وسيلة للتوبة أو إصلاح صورتك العامة، اذهب وابحث عن شيء آخر".

وأضاف آخر: “براد بيت يعيش دائمًا على مشهد الأعمال النسائية، وهذا غدرا"، بينما قال ثالث إنه يجب أن يكون "آخر شخص" يشارك في التعديل.