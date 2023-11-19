شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تكشف تفاصيل التواصل مع والدها المتوفى عن طريق وسطاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو الأمر مخيفًا وغير واقعي، لكن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان ادعت أنها اتصلت بوالدها الراحل روبرت كارداشيان، وفي مقابلة جديدة مع مجلة GQ، شاركت نجمة الواقع تفاصيل القصة المذهلة، موضحة أنها استخدمت الوسطاء للوصول إلى والدها المتوفى.



كيم كاردشيان

وأوضحت: "كان لدى والدي شريحة على سنه، وكنت أقول دائمًا: "يا أبي، احصل على تلك السن"، وأضافت كيم: كان يضحك ويقول لا أحد يرى ذلك.. لا بأس"، وعندما حضرت كيم الجلسة كان لديها شريحة على أسنانها، فقال لها الوسيط: "والدك يضحك على سنك"، وهنا عرفت كيم أن والدها يتواصل معها حيث لا يعرف هذا الموقف سواهما، وأشارت: "هذه الأنواع من الأشياء تجعلني ابتسم من الداخل".



جلسة تصوير لـ كيم كارداشيان



كيم كاردشيان في جلسة تصوير لـGQ

وحسب تصريحات كيم للمجلة أشارت إلى تذكرها محادثة معينة من أيام والدها الأخيرة، حيث قال لها روبرت: "أعلم أنك ستكونين على ما يرام.. يبدو الأمر كما لو أنني أستطيع رؤية المستقبل، لكن فقط اعتني بإخوتك من أجلي."



كيم كاردشيان في احدث جلسة تصوير

وقالت كيم: "ما زالت أتذكر تلك الكلمات، فقط اعتني بإخوتك من أجلي.. ومنذ ذلك الحين، نظرت إلى عائلتي وطموحاتهم بطريقة مختلفة لقد فهمت ما قاله وأنني سأكون بخير في الحياة.. كما جعلني أتخذ القرارات بشكل مختلف".