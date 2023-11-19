شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء المخرج الأيرلندى روس ماكدونيل فى نيويورك.. وجار البحث عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أن المخرج الأيرلندي روس ماكدونيل اختفى في نيويورك، حيث شوهد المخرج والمصور الحائز على جائزة إيمي ثلاث مرات آخر مرة فى نيويورك منذ أسبوعين تقريبًا، ووفقًا لإشعار، شوهد ماكدونيل، 44 عامًا، آخر مرة على شاطئ فى كوينز فى 4 نوفمبر الجارى.

وكان قد شوهد ماكدونيل وهو يغادر منزله فى بروكلين حوالي الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وبحسب ما ورد تم العثور على دراجته على شاطئ فورت تيلدن فى 7 نوفمبر الجارى، وبالتالى تبحث الشرطة عن سترته الحمراء، وزوج من الأحذية الرياضية باللونين الأبيض والأسود، وبنطلون كاكي داكن اللون، بالإضافة إلى حقيبة ظهر سوداء .



روس ماكدونيل

وأضاف إشعار الأشخاص المفقودين، "لن تواجه مشكلة إذا التقطت متعلقاته، نريد فقط تحديد موقعه فى أسرع وقت ممكن بحثًا عن أدلة على اختفائه"، وقال بعض أصدقاء ماكدونيل إنه يعتقد أن المخرج كان على الشاطئ وسبح فى المحيط.

وقال جين جاليرانو، وهو صديق مقرب للسيد ماكدونيل، لصحيفة The Irish Times: "شوهد آخر مرة ليلة السبت الماضي، وفى يوم الأحد بدأنا فى البحث عنه، ولا نعرف أكثر من ذلك، لقد كان أسبوعًا ثقيلًا".



المخرج روس ماكدونيل

حصل الفيلم الروائي الطويل الأول للسيد ماكدونيل Colony على عرضه الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وفاز بجائزة IDFA First، واستمر أيضًا في الحصول على ترشيح لجائزة السينما والتلفزيون الأيرلندية.

في عام 2021، فاز ماكدونيل أيضًا بجائزة إيمي عن تصويره السينمائي في The Trade، وفي عام 2019، تم إدراجه في القائمة المختصرة لجائزة التصوير الفوتوغرافي Prix Pictet في دورتها "الأمل".

تم ترشيحه أيضًا لجائزة إيمي في عام 2018 عن إخراجه للفيلم الوثائقي Elian.