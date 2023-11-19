شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف: زوجى جمال عبد الناصر أصيب بدور برد شديد وغادر المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة فاطمة الكاشف عن الحالة الصحية لزوجها الفنان جمال عبد الناصر، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وقالت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "جمال أصيب بدور برد شديد، وذهبنا إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بجانب إجراء بعض الفحوصات اللازمة".



جمال عبد الناصر وزوجته فاطة الكاشف وابنهما مازن جمال عبد الناصر

وأشارت فاطمة الكاشف إلى أن زوجها جمال عبد الناصر غادر المستشفى منذ قليل، بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من استقرار حالته، على أن يستمر في تناول الأدوية اللازمة لحالته الصحية.

آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر، مسلسل "رسالة الإمام" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

أما فاطمة الكاشف فكان آخر أعمالها مسلسل "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات والذى عرض مؤخراً، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.