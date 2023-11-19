بالفيديو – رسالة طريفة من أحمد سعد لنجله في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاد نجله الأكبر أحمد، حيث نشر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو جمع فيه عدداً من الصور التي جمعته بابنه معبرًا عن مدى حبه له وفخره بشخصيته، ووضع أغنية “هابي بيرث داي”، خلفية لها.

وعلق سعد على الفيديو برسالة طريفة وجهها لنجله قال فيها: “ابني الحبيب الغالي، أنا بحبك جدًا لأنك إنسان جميل، مش لإنك الولد الوحيد في حياتي اسمك زي اسمي أخدت مني الحلو، وتركت الوحش”.

وتابع: “أنا بجد فخور بيك، كل سنة وأنت طيب، ياحبيب قلبي وأنا فخور بيك”.

يذكر أن أحمد سعد، تزوج أربع مرات الأولى من خارج الوسط الفني وأنجب منها نجله أحمد وونجلته جودي، وارتبط بعد انفصاله عنه بالفنانة ريم البارودي، لشهر واحد، وبعدها الفنانة سمية الخشاب، تم ارتبط بمصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي أنجب منها فتاتين هما علياء ومريم، والتي أنجبها قبل انفصالهما بأربعين يوماً فقط.

يذكر أن آخر ما طرحه أحمد سعد كان أغنية “غصن الزيتون” وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، دعمًا للقضية الفلسطينية في ظل الأوضاع المروعة التي يمرون بها من قصف ودمار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهي من كلمات هيام طنطاوي، ومن توزيع محمد عاطف.