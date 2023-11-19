تأجيل حفل تايلور سويفت في ريو دي جانيرو بسبب درجة الحرارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجلت المغنية الأميركية تايلور سويفت حفلها في ريو دي جانيرو، السبت، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد يوم من وفاة إحدى معجباتها خلال حفل لها.

وكتبت سويفت على إنستجرام قبل نحو ساعتين من صعودها على المسرح “تم اتخاذ القرار بتأجيل حفل الليلة؛ بسبب درجات الحرارة الشديدة في

ريو.. سلامة ومصلحة معجبيني وزملائي الفنانين وطاقم العمل يجب أن تأتي في المقام الأول، وستظل دوماً كذلك”.

وقالت الشركة المنظمة لحفل سويفت، الجمعة، على إنستجرام إن آنا كلارا بينيفيدس (23 عاما) أصيبت بوعكة خلال الحفل الذي أقيم في استاد نيلتون سانتوس، وتوفيت لاحقاً في المستشفى. وقالت هيئة الصحة في إقليم ريو إن سبب وفاتها لم يعرف بعد وسيُحَقَّق فيه.

وسجلت ريو ارتفاعاً قياسياً لمؤشر الحرارة، الذي يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة، عند 59.3 درجة مئوية، وبلغ المؤشر ذروته السبت عند 59.7 درجة مئوية.