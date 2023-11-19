مغني الراب “باف دادي” وشريكة حياته السابقة كاسي ينهيان نزاعهما القضائي ودّياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توصل نجم الهيب هوب الأميركي شون كومز، المعروف باسمه الفني “باف دادي”، وشريكة حياته السابقة المغنية كاسي إلى اتفاق “بالتراضي”، غداة تقديمها شكوى ضده بتهمة الاغتصاب والعنف الجسدي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة.

وكانت مغنية الآر أند بي والراقصة وعارضة الأزياء البالغة 37 عاماً، واسمها الحقيقي كاساندرا فينتورا، رفعت الخميس دعوى ضد شون كومز اتهمته فيها بممارسة “عنف جنسي” و”عنف نفسي” و”سلوك منحرف” في حقها امتد لأكثر من عقد. كذلك، اتهمت كومز باغتصابها في عام 2018.

ونفى بن برافمان، محامي كومز في نيويورك، “بصورة قاطعة” هذه الاتهامات التي وصفها في تصريح لوكالة فرانس برس بأنها “مهينة وتنطوي على فضيحة”.

إلا أن الطرفين أعلنا مساء الجمعة أنهما اتفقا على تسوية الأمر بالتراضي من دون تقديم المزيد من التفاصيل، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، من بينها صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت فينتورا في بيان نشرته وسائل الإعلام “لقد قررتُ تسوية الأمر بالتراضي بشروط تمنحني بعض التحكم” في الموضوع. وأضافت “أريد أن أشكر عائلتي ومعجبيني والمحامين على دعمهم المستمر”.

وأكد كومز (54 عاما) القرار في بيان منفصل. وقال “أتمنى لكاسي وعائلتها كل التوفيق”.

وبحسب شهادة فينتورا، فقد التقت المغنية بنجم الهيب هوب عندما كانت في سن التاسعة عشرة، وهو كان يبلغ 37 عاما.

وكومز هو أحد أصحاب المليارات في مجال الهيب هوب، بفضل أعماله التجارية في تصنيع الكحول.