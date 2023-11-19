درة التونسية بأحدث اطلالة رومانسية لها برفقة زوجها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التونسية درة زروق، صورة جديدة لها، وظهرت درة بإطلالة رومانسية برفقة زوجها ، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الممثل المصري دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

وشاركت درة في إطلاق مبادرة لوقف الإبادة الجماعية في غــزة عبر ونشرت فيديو ظهر فيه عدد كبير من نجوم الفن، ومجموعة من المؤثرين والإعلاميين الفلســـ طينيين الذين ظهروا فيه وهم يطالبون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والإيطالية والألمانية بوقف قتل أهالي غــ زة ووقف الإبادة الجماعية كرسالة للعالم بلغاته المختلفة.

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