حسن الرداد يتصدر قائمة إيرادات أفلام الموسم بفيلمه "بلوموندو" بهذا الرقم !

ميرنا وليد - بيروت - يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للممثل المصري كريم عبد العزيز، وفيلم “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلم بلوموندو .



وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 594579 جنيه اي حوالي 19320 دولار اميركي، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتمكن فيلم بلوموندو من بطولة الممثل المصري حسن الرداد من تحقيق إيرادات يوم امس في السينمات وصلت الى 272128 جنيه أي 8842.73 دولار أميركي ليحتل المركز الأول.