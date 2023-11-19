ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الموزع الموسيقى المصري تميم بزفافه، بحضور عدد كبير من زملائه وأصدقائه بالوسط الفني.

وقد حضر حفل الزفاف كل من الفنان المصري محمد حماقي والفنان محمد رحيم والشاعر والكاتب الغنائي عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين ورامز سليمان وسامر سعيد والفنان كريم محسن والموزع تومه والموزع نادر حمدي، والإعلامي ممدوح موسي ومهندس الصوت محمد صقر والملحن مدين والشاعر الغنائي فارس فهمي والملحن أحمد غريب والشاعر الغنائي سيد حسن والشاعر إيهاب عبد العظيم.

​​​​​​وتعاون الموزع الموسيقي مؤخرًا مع الفنان محمد حماقي في أغنية "دلّعنا كتير" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي، وفي أغنية "ده قلبي ده" من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد عبد الوهاب، وأغنية "مش كفاية فراق". كما يعمل حاليا على وضع الموسيقي لألبوم إليسا.

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور محمد حماقي ورامي جمال وعزيز الشافعي وتامر حسين .. موزع موسيقي مصري يحتفل بحفل زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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