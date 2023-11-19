اتبعي الحمية الغذائية الخاصة بـ كيم كارداشيان وسارا جيسيكا باركر للحصول على جسم مثالي

ميرنا وليد - بيروت - يولي المشاهير حول العالم أهمية كبيرة لمظهرهم وصحتهم في اطار الاهتمام بالصورة الشاملة التي يعكسونها امام متابعيهم.

وللحفاظ على جسم مثالي، لا شك انهم يقومون باستشارة اختصاصيين غذائيين واتباع حميات تساعدهم في مسعاهم. إليكم حميتين ذات شعبية كبيرة عند المشاهير ولا يترددون في اتباعها للحصول على الجسم المثالي.

نظام الكيتو Keto دايت

يعتمد نظام الكيتو دايت على الحد بشكل كبير من تناول الكربوهيدرات اي الخبز والمعكرونة والارز لصالح الدهون الجيدة، يؤدي هذا النظام الغذائي إلى ما يعرف بحالة الكيتوزية. عندما تحدث هذه الحالة في عملية التمثيل الغذائي ، يلبي الجسم احتياجاته من الطاقة بشكل أساسي عن طريق تكسير الأحماض الدهنية. وهكذا تودع أحاسيس الجوع على عكس الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية بشكل عام.

هذا النظام يلاقي نجاحاً كبيراً مع مشاهير هوليوود مثل كيم وكورتني كارداشيان، غوينيث بالترو حتى لوبرون جيمس تبناه ولكن لا ينصح باتباع اي حمية من دون استشارة طبيب غذائي مختص.



حمية كيتو ، في الإنجليزية "Low Carb High Fat". كما يوحي اسمه، هو نظام غذائي يهدف إلى استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون بنسبة تصل إلى 75٪ من الطاقة اليومية. يتم تقليل الكربوهيدرات إلى حد كبير، مع 50 غرامًا فقط كحد أقصى يوميًا، أو 5٪ من استهلاك الطاقة اليومي. أخيرًا ، الـ 20٪ المتبقية تكون عبارة عن بروتين.

يتكون النظام الغذائي اليومي بشكل أساسي من الأطعمة الغنية بالدهون: المكسرات والبذور والزبدة والزيوت النباتية ومنتجات الألبان الخالية من السكر الجبن والقشدة واللحوم والأسماك الدهنية والبيض والفواكه والخضروات قليلة الدسم.

أما قائمة الأطعمة الممنوعة بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات فهي طويلة: البقوليات ومنتجات الحبوب والأطعمة النشوية (الخبز والأرز والمعكرونة) ..

أما النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر فهي تعتمد منذ فترة طويلة طريقة الدكتور شابيرو في حميتها والتي تضمن لها رشاقة مثالية.

إذا كانت سارة جيسيكا باركر تعتمد هذا النظام الغذائي فلأن طريقة شابيرو ، التي تأخذ اسمها من مخترعها ، الدكتور هوارد شابيرو ، بسيطة للغاية ومثالية لأولئك الذين يحبون السيطرة على ما يأكلونه. تعتمد هذه الحمية على تناول عدد محدد من السعرات الحرارية خلال النهار. لذلك ، يوصي برنامج طعام الطبيب بتناول 1800 سعرة حرارية فقط في اليوم. الفكرة هي أن تختار بنفسك الأطعمة التي تريد وضعها في طبقك: حلويات ، خضروات، نشويات ... لا شيء ممنوع. أنت تجعل نفسك مسؤولاً عن نظامك الغذائي. كل ما تبقى هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.

سارة جيسيكا باركر وطريقة شابيرو: كيف تعمل؟

وفقًا للدكتور شابيرو ، من المهم الاحتفاظ ببيانات مكتوبة يتم فيها تسجيل جميع الأطعمة التي يتناولها الذي يتبع الحمية وأوقات الوجبات وأيضًا سبب الوجبات (الجوع ، الشراهة ، الملل ، الإحباط ، الغضب ، الفرح ، الحزن ، إلخ. ). من الضروري للغاية ملاحظة كل شيء لفهم سلوكنا في الأكل. وهكذا، من خلال دراسة هذه البيانات كل يوم، نتعلم إيجاد نظام غذائي يناسبنا.

لذلك، فإن الأمر الأكثر تعقيدًا هو ايجاد كيفية تكوين طبقنا لاكتشاف ما هو مثالي لنا بسرعة. لمساعدتك ، كشفت سارة جيسيكا باركر النقاب عن أحد أطباقها المفضلة. ثم نجد في قائمة ممثلة Sex and the City ، حساء خضروات، والذي يتميز بإشباعها بسرعة كبيرة. هذه الحمية تظهر بعض النواقص، لذلك من المهم أن تتبع نفسك من قبل الطبيب قبل البدء في أي نوع من حمية غذائية.