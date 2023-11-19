أسرة فيلم شماريخ تعلن إهداء العمل للراحل مصطفى درويش

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح فيلم "شماريخ" للفنان أسر ياسين والنجمة أمينة خليل في دور العرض السينمائي بمصر يوم 14 ديسمبر القادم، وذلك بعد مشاركته وانطلاقه العالمي الأول يوم 1 ديسمبر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

قررت أسرة فيلم "شماريخ" بإهداء العمل الى الفنان الراحل مصطفى درويش الذى توفى أثناء فترة تصوير الفيلم بعدما انتهى من معظم مشاهده، كما أعلن المخرج عمرو سلامة.

فيلم شماريخ

أبطال فيلم "شماريخ"

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

سبب وفاة الفنان الراحل مصطفي درويش

بعدما توفي النجم مصطفي درويش، الذي صعدت روحه إلى السماء عن عمر يناهز ٤٣ عام، وذلك نتيجة عن توقف مفاجئ لعضلة القلب، حيث أن وقع نبأ وفاته كالصاعقة علي قلوب جمهوره ومحبيه وزملائه بالوسط الفني وأجواء من الحزن شديد وصدمة كبيرة سيطرت على الجميع.

من ناحية أخري، يواصل آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير.

وتعاقد آسر ياسين مؤخراً على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الساعة 5" مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام القادمة استعداداً لبدء التصوير حسب الموعد الذى حدده القائمون على المسلسل.