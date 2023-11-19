شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو داود يحتفل بزفاف ابنته ويرقص معها على أغنية "بنت أبويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد أبو داود بزفاف ابنته منة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو وهو يرقص مع ابنته فى حفل الزفاف على أنغام أغنية بنت أبويا للفنانة هنا إبراهيم يسرى.



محمد أبو داود مع ابنته محمد أبو داود مع ابنته



الفنان محمد أبو داود يرقص مع ابنته الفنان محمد أبو داود يرقص مع ابنته

ويشارك الفنان محمد أبو داود في مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكرم الفنان محمد أبو داود، في الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان محمد رياض، وقال:"مشواري طويل وتعبت كثيراً لأنني أعمل منذ صغري ، وأنا سعدت جدا لتكريمي بالمهرجان القومي للمسرح لأنه بيت المسرحيين وأنا أعتبر نفسي في الأساس رجل مسرح ، فعندما يتم تكريمي من هذا المهرجان العظيم فأعتبره أهم تكريم في حياتي، والأهم بالنسبة لي هذا الكتاب الذي صدر عن المهرجان سعادتى البالغة لما قيل عني في الكتاب لا توصف" .