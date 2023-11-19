شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم دراما كورى يصف إسرائيل بـ الشر المطلق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول مستخدمو السوشيال ميديا صورة من فيلم الدراما الكوري Ransomed، لإحد لقطات العمل التي احتوت على لافتة كبيرة مكتوب عليها: "إسرائيل شر مطلق، أن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدى المؤمنين"، ما أدى إلى انتشار الصورة بشكل واسع على السوشيال ميديا.

وتم تداول هذه الصورة بسبب إعمال العنف التي تجرى حاليًا في الأراضى الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني، الذى يشن غارات متكررة على المدنيين التي أدت إلى قتل أكثر من 12 ألف فلسطيني.



Ransomed

فيلم Ransomed، أو فدية، فيلم درامي كوري جنوبي طرح خلال العام الجارى 2023، ومن إخراج كيم سيونج هون، وبطولة ها جونج وو وجو جي هون.

تم إصداره في دور العرض يوم 2 أغسطس الماضى، وتمت دعوته في مهرجان بوسان السينمائي الدولي الثامن والعشرين في قسم "السينما الكورية اليوم - بانوراما" وتم عرضه فى 5 أكتوبر الماضى.



Ransomed

الفيلم الدرامى Ransomed تدور أحداثه في عام 1987 حول الدبلوماسي لي مين جون (ها جونج وو) وسائق التاكسي المحلي كيم بان سو (جو جي هون) الذي ذهب إلى لبنان لإنقاذ زميل مفقود، وفي ذلك الوقت، كانت حكومة تشون دو هوان تغطي الأمر لتجنب الصحافة السيئة بشأن الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية المقبلة عام 1987 ومحاولة استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988.



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وكانت الفدية التي طلبها الإرهابيون 2.5 مليون دولار أمريكي، ولن يعرف الجمهور التفاصيل الكاملة حتى رفع السرية عنها في عام 2047.