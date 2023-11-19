شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمة نيكول سابا.. والفنانة تنعيها: كنتِ إنسانة قوية وروحك مرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة نيكول سابا عمتها عبر صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلقت قائلة: الله يرحمك يا عمتي وتكون روحك بالسماء، كنتي إنسانة قوية وروحك مرحة وبسمتك ما بتفارق وجهك الجميل المنوّر".

وأضافت: "ما رح بعمري انسى ذكريات طفولتي لما ربّيتيني ولما الدّني كانت بألف خير، الرحلة عم تخلص وكلّو عم بفلّ، سلّمي ع الغوالي، بحبّك".

وحلت مؤخرا النجمة اللبنانية نيكول سابا، ضيفة مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، في برنامج "يا عين يا ليل" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، وفي لقائها صرحت بأنها تفضل أن تصوم عن تقديم أغانِ لأنها تتعامل بالكيف وليس بالكم والتواجد بأى شيء وإنما تبحث لتجد ما يليق بها ويليق بجمهورها كما.

أشارت إلى أنها تعتبر حياتها الخاصة خط أحمر لا ترغب في نشرها عبر وسائل الإعلام أوالسوشيال ميديا لأنها تسبب الكثير من المشاكل والتعرض للشائعات ولذلك قامت برفع صورة لابنتها حينما تم نشرها بالخطأ وتبرر ذلك حتى لا يتم معرفة شكل ابنتها لكى تعيش عيشة سوية دون تننمر وسط أصدقائها، لافتة إلى أن ابنتها تحب الغناء والتمثيل وتتميز بصوت جيد.

وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.