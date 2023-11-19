شكرا لقرائتكم خبر عن شماريخ يعيد مصطفى درويش لشاشة السينما لثانٍ مرة بعد 6 أشهر من رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان الراحل مصطفى درويش للظهور مرة أخرى عبر الشاشة الكبيرة بعد 6 أشهر من رحيله، إذ يشارك في بطولة فيلم "شماريخ" مع آسر ياسين وأمينة خليل والمقرر عرضه يوم 14 ديسمبر المقبل، حيث رحل مصطفى درويش أثناء تصوير الفيلم وذلك بعدما انتهى من معظم مشاهده في العمل، وقرر صناعه إهداءه إلى روح الراحل مصطفى درويش.

ويسجل "شماريخ" الظهور الثانى للفنان الراحل مصطفى درويش بعد وفاته، وذلك بعدما ظهر في فيلم "خمس جولات" الذى عرض يوم 16 أغسطس الماضى حيث طرح الفيلم في دور العرض بعد 3 أشهر من وفاته، وأهدى صناعه الفيلم إلى روح الفنان الراحل والذى شكلت وفاته صدمة كبيرة للقائمون على الفيلم وكذلك الوسط الفني بشكل عام.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

فيلم خمس جولات بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، ماجد المصرى، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، ويعد خمس جولات أول فيلم مصرى يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة.

ورحل مصطفى درويش، عن عالمنا فى الأول من مايو 2023، عن عمر يناهز الـ 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب، وهو من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

و من أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما"، وغيرها من الأعمال التى تخطى عددها 30 عمل بين السينما والدراما.