بالفيديو - وائل كفوري يحيي حفلاً غنائياُ ضخماً ضمن فعاليات موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلاً غنائياً ضخماً ليلة أمس السبت 18 تشرين الثاني، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة زميلته الفنانة اللبنانية إليسا، التي قدمت الجزء الأول من الحفل.



وقدم وائل كفوري، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، منها: (يا غايب، لو حبنا غلطة، عمري كلو)، وغيرها من الأغاني.

وشهد حفل وائل كفوري، واليسا، حضور جماهيري كبير، منها جزء كبير من ذوي الإحتياجات الخاصة.

​​​​​وتفاعل الجمهور مع وائل كفوري أثناء غنائه لأغنية ليل ورعد، وذلك خلال حفله الغنائي مع إليسا في السعودية.