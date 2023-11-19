مخرج روسي يعرض على بوتين فكرة إختراع "الأوسكار الأوراسي"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج الروسي نيكيتا ميخالكوف أنه يريد مناقشة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فكرة إختراع "الأوسكار الأوراسي" جائزة أكاديمية السينما الأوراسية وسبل وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها.

وقال ميخالكوف: "أود أن أطلب من الرئيس الروسي بأن يساهم في الإسراع في تنفيذ الفكرة وأتوقع أن تمنح لأول مرة عام 2024".

ونيكيتا ميخالكوف هو ممثل وصانع أفلام روسي ولد يوم 21 أكتوبر/تشرين الثاني 1945 في مدينة موسكو عاصمة، هو نجل سيرجي ميخالكوف ملحن النشيد الوطني السوفيتي والنشيد الوطني الروسي.

أول أعماله كممثل عام 1959 Solntse svetit vsem، وقدم في بداية حياته عدد من الأفلام القصيرة من بينها فيلم I ehti guby, i glaza zelyonye، والذي يعتبر أول فيلم من إخراجه، ومن أشهر أعماله The Barber of Siberia عام 1998، وDark Eyes عام 1987.

تزوج من تاتيانا ميخالكوفا عام 1973، وقبلها تزوج من أناستازيا فيرتينسكايا عام 1966، واستمر زواجهما حتى عام 1971.



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