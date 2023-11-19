منة فضالي بأحدث ظهور لها مع مصطفى حجاج من مسرحية "صوابع زينب" : "بحبك يا صاحبي"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية منة فضالي، صورة لها مع زميلها الفنان مصطفى حجاج، من كواليس مسرحية "صوابع زينب"، التي تعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وعلقت منة فضالي، على الصورة قائلة، قائلة: "الدرش الغالي احلى مصطفى .. بحبك يا صاحبي.. مبروك ديشا يا حبيبي صوابع زينب".

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هن سندس وداليا ونانسي تعشن معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم.

إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.