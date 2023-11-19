بائع فول.. كريم عفيفي يجسد شخصية شاب طموح بفيلم "جوري"

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم الفنان كريم عفيفى بتجسيد شخصية شاب طموح لديه أحلام يسعي لتحقيقها ومحاولة نجاحه بالمشاريع التجارية وأبرزها امتلاكه لـ"عربة فول" وذلك ضمن أحداث فيلم "جورى" داخل إحدى المناطق الشعبية، الفيلم بطولة النجمة هيفاء وهبى وتأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

كريم عفيفى

تعاقد الفنان بيومي فؤاد مؤخرًا بشكل رسمي على المشاركة في بطولة فيلم جوري بطولة هيفاء وهبي، ليكون من ضمن المنضمين لأسرة الفيلم.

فيلم "الإسكندراني"

ويشارك الفنان بيومى فؤاد والفنان محمود حافظ والفنانة زينة، فى فيلم "الإسكندراني" بطولة النجم أحمد العوضي، الذي من المقرر انطلاق التصوير يوم 13 سبتمبر فى حى الإسكندرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ثم ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم.

ونجد خلال أحداث العمل أن بيومى فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندرانى" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندرانى" وهو ابن بيومى فؤاد خلال الأحداث ويدخل فى عدة صراعات في حياته.

وكان تعاقد الفنان أحمد العوضي على لعب دور البطولة فى فيلم"الإسكندرانى"، وذلك بقيادة المخرج خالد يوسف.

بيومي فؤاد وهيفاء وهبي

كما تخوض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "جوري"، حيث تعاقدت عليه رسميًا خلال الفترة الماضية، كما تستعد لتصوير مشاهدها فى العمل الفترة القادمة، وهو من إخراج مرقس عادل.