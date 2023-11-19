مخرج "شماريخ" يكشف أسباب تحديد موعد عرضه ويهديه إلى مصطفى درويش‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المخرج عمرو سلامة، أسباب تحديد موعد عرض فيلم "شماريخ"، مؤكدا صعوبة الإعلان عن هذا بسبب الأحداث الجارية.

عمرو، عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، كتب "قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروج له في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من ١٤ ديسمبر، وعرضه العالمي الأول ١ ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

وعن ظروف كتابة الفيلم، أضاف "أول معالجة للفيلم كانت سنة ٢٠٠٥، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة ٢٠٠٨، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور".

عمرو، اختتم: "ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهدي له الفيلم" .



فيلم "شماريخ"، تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، سامي مغاوري، مصطفى درويش، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر.

الفنان مصطفى درويش، رحل عن عالمنا في 1 مايو الماضي، عن عمر 43 عاما، إثر إصابته بضعف في عضلة القلب.