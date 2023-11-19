محمد أبو داود يرقص مع ابنته في حفل زفافها على أنغام "بنت أبويا"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفل الفنان محمد أبو داود، مساء أمس السبت، بزفاف ابنته "منة"، في إطار عائلي، بحضور أصدقاء العروسين.

الفنان محمد أبو داود، ظهر في مقاطع فيديو، عبر تطبيق "إنستجرام"، وهو يرقص بصحبة ابنته، على انغام أغنية "بنت أبويا"، التي سبق وقدمتها الفنانة هنا إبراهيم يسري ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي، بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، طه دسوقي.



الفنان محمد أبو داود، تولى مؤخرا رئاسة لجنة التحكيم، بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، التي أقيمت في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضي .