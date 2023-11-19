تعرف على موعد عودة عرض "إكس فاكتور"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الصفحة الرسمية لقناة دبي، عن الموعد الجديد لاستئناف عرض حلقات برنامج المسابقات الغنائية "إكس فاكتور" ، بعد توقف عرضه في أكتوبر الماضي، بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأعلنت القناة، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، عن عودة البرنامج، بداية من مساء الإثنين، وكتبت "برنامج اكس فاكتور يعود في حلقات جديدة والمتسابقين في منافسات شديدة ،تابعونا يوم الاثنين على شاشة تلفزيون دبي"

وتضم لجنة التحكيم في البرنامج، المطربة انغام، والمطرب اللبناني راغب علامة، و المطرب الكويتي عبدالله الرويشد.