فن ومشاهير

تعرف على موعد عودة عرض "إكس فاكتور"‬

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الصفحة الرسمية لقناة دبي، عن الموعد الجديد لاستئناف عرض حلقات برنامج المسابقات الغنائية "إكس فاكتور" ، بعد توقف عرضه في أكتوبر الماضي، بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأعلنت القناة، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، عن عودة البرنامج، بداية من مساء الإثنين، وكتبت "برنامج اكس فاكتور يعود في حلقات جديدة والمتسابقين في منافسات شديدة ،تابعونا يوم الاثنين على شاشة تلفزيون دبي"

وتضم لجنة التحكيم في البرنامج، المطربة انغام، والمطرب اللبناني راغب علامة، و المطرب الكويتي عبدالله الرويشد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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