شريهان: الكيان الصهيوني إلى زوال وفلسطين لن تموت‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شنت النجمة شريهان، هجوما ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي، بعد ارتكابها مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة، التابعة لمنظمة الأونروا.

شريهان، عبر صفحتها في موقع "إكس"، كتبت "سيشهد عليكم الطير والشجر والحجر، ستشهد عليكم دماء شهداء الشعب الفلسطيني ودمائهم الذكية يا أحقر خلق الله على الأرض".

وتابعت "مهما إحتليتوا الأرض، ومنعتوا عنهم الماء والهواء، والطعام والدواء والوقود، مهما دمرتوا كل البنية التحتية ودمرتوا وقصفتوا كل مقومات الحياة الانسانية، ومهما حرقتوا الشجر ووذبحتوا وقتلتوا الأطفال والنساء والشباب والشيوخ والأطباء والمراسلين، مهما قصفتوا المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس، ومهما رحلتوا الشعب قسراً وجبراً ترهيباً، أو أضفتوا إلى النكبة نكبة.. الكيان الصهيوني إلى زوال وفلسطين لن تموت، عاشت كلمة الحق وعاشت فلسطين وعاش شعب العزة والكرامة والصمود وعاشت غزة بشعبها العظيم، وعاش كل شهيد فلسطيني".



وتابعت: "وكونوا على يقين وتعلموا الدرس من الشعب الفلسطيني، ولو أخر طفل فلسطيني ستعود فلسطين حرة، وسيُحرر وطنه وأرضه وأرض أجداده، ويستعيد بلاده بصموده ومعه الله جل جلاله وأصوات الحق والإنسانية بوعي الأجيال الحالية العربية والغربية.. أجيال واعية عظيمة سترسم خارطة منطقتنا العربية والشرق الأوسط من جديد وستعيش فلسطين حرة وسينتصر الحق هذا وعد الله الحق.. الحي الذي لا يموت. مجزرة الفاخورة غزة تنتصر".

ووصل عدد ضحايا شهداء مذبحة مدرسة الفاخورة، إلى 200 شهيد، بسبب القصف الإسرائيلي.