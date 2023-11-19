نسرين طافش تنشر صورتها بالثوب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت "على هذه الأرض ما يستحق الحياة، هكذا طرزت كلمات أسطورة فلسطين الشاعر محمود درويش بأنامل مصممة الأزياء الفلسطينية هبة زغلول المقيمة في أمريكا على خصر هذا الثوب الفلسطيني المصمم بطريقة معاصرة الصورة عمرها سنتين، نحن شعب بطولات، ونحن أيضا شعب مبدع يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا شعب مثقف متعلم محب، حاملين معنا حب فلسطين في قلوبنا أينما كنا، الثوب الفلسطيني هو عنوان السلام والجمال والحرية المستمد من جمال فلسطين العظيمة الحرة، عائدون، وصباحكم نصر، حافظوا على معنوياتكم عالية واهتموا بسلامكم النفسي لتعودوا أقوى ولتستمروا بنصرتهم بالتوعية أو بالنشر وبالدعاء، بصورة بأغنية تراثية بإيمانك بالنصر، قضية فلسطين ليست ترند استمروا بالنشر".

وانهالت عليها التعليقات وجاءت كالآتي: "ما شاء الله ملكة حبيبتي، النصر قريب بإذن الله، جميلة الجميلات بالزي الفلسطيني، فخر الصناعة الفلسطينية السورية".

يذكر أن الفنانة نسرين طافش، كشفت عن فيلمها الجديد "السيستم" مع النجم أحمد الفيشاوي وهو من تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر.