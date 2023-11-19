شريهان: "الصهيونية هي منبع الإرهاب ومصدر الشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هاجمت النجمة شريهان قوات الاحتلال الصهيوني، ووصفت جيشهم بالفاشي والنازي والمحتل.

وكتبت شريهان تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "X": "الصهيونية هي منبع ومصدر الشر على الأرض، الصهيونية هي صانعة ومصنعة الارهاب في العالم ولكل البشر في كل العالم، الصهيونية تضمر الشر لكل من هو ليس منها وليس صهيوني، إسرائيل دولة إرهابية، وجيش الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي المحتل، أخبث وأكذب وأحقر خلق الله على الأرض".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة شريهان، مسرحية "كوكو شانيل" وعرضت على منصة "شاهد" وهي من تأليف وأشعار مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.