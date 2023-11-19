مسلسل صوت وصورة الحلقة 27.. نجلاء بدر وحنان مطاوع تتفقان على ناردين فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الحلقة رقم 27 من مسلسل صوت وصورة، عن تحالف بين حنان مطاوع ونجلاء بدر على ناردين فرج التي تلعب دور "ماجدة المحامية".

وشهدت الحلقة تضامن عدد من الشباب مع حنان مطاوع أثناء ترحيلها من السجن في الوقت الذي يحاول فيه وافي أن يعوضها عن تسببه في القبض عليها.

يذهب طليق حنان مطاوع وزوجته إليها في القسم لمحاولة إقناعها بالتخلي عن ابنتها، وعند رفضها، طلبت سعاد الطلاق من عبدالغني بعدما فشل في تحقيق أحلامها.

هددت ناردين فرج كل من نجلاء بدر وأيمن الشيوي حال كشفا السر الخاص بزواجها من مراد مكرم.

رفض أيمن الشيوي الخضوع لتهديد ناردين، ومنح نجلاء بدر أوراق ومستندات تهدد مستقبلها، وذهبت إلى حنان مطاوع في السجن للاتفاق معها.

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة" ومن إنتاج أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.