الرقابة التركية تفرض عقوبات على مسلسلَين لهذه الأسباب

فرضت هيئة الرقابة التركية عقوبات مالية ضد مسلسلَي “حب بلا حدود” و “خبئني” بعد تلّقيها عدّة شكاوى عن محتوى مخالف للمجتمع بحسب ما تردد.

وطال القرار فرض غرامة مالية كبيرة ضد قناة Startv التي تعرض مسلسل “خبئني” سبب حوار دار بين أطفال في المسلسل تم نقله للجمهور “بطريقة غير أخلاقية” ما اعتبره البعض نشر للافكار السامة بين الاطفال والمراهقين التي تنافي اخلاق المجتمع وذلك على خلفية مشهد جمع طفلة وصديقها في غرفة نومها حيث توجّهت اليه قائلة “تعال لنلعب لعبة المتزوجين”.

أيضًا فرضت الرقابة غرامة مالية ضد قناة “فوكس” التي تعرض مسلسل “حب بلاد حدود” بحجة أنه يشجع على العنف.

وفي المعتاد تقوم هيئة الرقابة باستقبال شكاوى المشاهدين وعلى أساسها يتّم فرض الغرامات المالية على الجهة المخالفة، وهذا ما ذكّرنا بالاشهر الماضية عندما اصدرت هيئة الرقابة قرارها بمنع عرض مسلسل “شراب التوت” لأسابيع عديدة بالاضافة الى غرامة على مسلسل “فتاة النافذة” وغيرها.