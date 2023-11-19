إبنة كارين رزق الله بفستان مكشوف وجريء جداً يثير موجة جدل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لفتت ناديا شربل إبنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله والممثل فادي شربل الأنظار إلى صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي وذلك لنشرها صورة بدت فيها بفستان مكشوف بطريقة جريئة جداً من الأمام وصولاً إلى أسفل البطن خلال تواجدها في لندن.

وليس جديداً على ناديا ختيار إطلالات جريئة لتشاركها مع متابعيها لكنها هذه المرة ووفق تعليقات بعض المتابعين تخطت الخطوط الحمراء خصوصاً نظراً لعمرها الصغير وهي لا تكاد تبلغ سن الـ 22 عاماً.

وقد جاء الفستان الأسود الذي اختارته نادي بقصة مفتوحة حتى أسفل البطن وموصول بقطعة قماس رفيعة عند الصدر وبدا أيضاً الحلق الذي وضعته في صرّتها، وتميّز أيضاً بفتحة طويلة من الناحية اليسرى ونسقت معه حذاء بلون فاتح.

وجاءت أغلب التعليقات لتشيد بجمال وطلة ناديا بينما انتقدها آخرون معتبرين أنها بالغت في ارتداء فستان يكشف أكثر مما يستر.

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